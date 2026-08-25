Blue: Film

Hura! „Blue: Film” trafi na wielki ekran 6 sierpnia 2027 roku! Animacja w technice CGI powstała na podstawie uwielbianego serialu o Blue - uroczej i pełnej energii niebieskiej suczce, która mieszka wraz z rodzicami i młodszą siostrą Bingo. Przeżyj jeden dzień razem z Blue - dzień pełen wrażeń, kiedy to pewna niespodzianka całkowicie odmienia życie psiej rodzinki. Za scenariusz i reżyserię odpowiada twórca serialu, Joe Brumm; za produkcję – Ludo Studio we współpracy z BBC Studios; a za dystrybucję – Walt Disney Studios. Producentką filmu jest Amber Naismith, a współreżyserem – Richard Jeffery. Joe Brumm pełni również funkcję producenta wykonawczego, a oprócz niego – Charlie Aspinwall i Daley Pearson z Ludo Studio oraz Justine Flynn z BBC Studios.