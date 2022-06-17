* Obowiązują Warunki użytkowania

Buzz Astral

II

1 godz. 40min

17 czerwca 2022

Sensacyjne, Przygodowe, Animowane, Sci-fi

„Buzz Astral" to nowy pełnometrażowy film Disneya i Pixara. Naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiada o początkach Buzza Astrala - postaci, która była pierwowzorem zabawki - aby przybliżyć Strażnika Kosmosu rzeszy wiernych fanów. Na czele projektu stoi zdobywca nagrody Annie, doświadczony twórca animacji i współreżyser „Gdzie jest Dory?” (2016), Angus MacLane. Za produkcję odpowiedzialna była Galyn Susman („Toy Story: Prehistoria, 2014”)

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 40min
Data premiery: 17 czerwca 2022

  • Reżyseria

    Angus MacLane

  • Produkcja

    Galyn Susman

  • Obsada

    Konrad Darocha, Natalia Kujawa, Artur Pontek, Tomasz Borkowski, Dorota Stalińska, Piotr Garlicki, Sonia Bohosiewicz, Anna Ołdak, Łukasz Mąka, Sebastian Perdek, Matylda Łonicka

Filmy

Więcej filmów

Śledź profile Disneya na:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube