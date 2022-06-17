Buzz Astral

„Buzz Astral" to nowy pełnometrażowy film Disneya i Pixara. Naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiada o początkach Buzza Astrala - postaci, która była pierwowzorem zabawki - aby przybliżyć Strażnika Kosmosu rzeszy wiernych fanów. Na czele projektu stoi zdobywca nagrody Annie, doświadczony twórca animacji i współreżyser „Gdzie jest Dory?” (2016), Angus MacLane. Za produkcję odpowiedzialna była Galyn Susman („Toy Story: Prehistoria, 2014”)