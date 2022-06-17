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Buzz Astral
„Buzz Astral" to nowy pełnometrażowy film Disneya i Pixara. Naszpikowana przygodami produkcja science-fiction opowiada o początkach Buzza Astrala - postaci, która była pierwowzorem zabawki - aby przybliżyć Strażnika Kosmosu rzeszy wiernych fanów. Na czele projektu stoi zdobywca nagrody Annie, doświadczony twórca animacji i współreżyser „Gdzie jest Dory?” (2016), Angus MacLane. Za produkcję odpowiedzialna była Galyn Susman („Toy Story: Prehistoria, 2014”)
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ReżyseriaAngus MacLane
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ProdukcjaGalyn Susman
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ObsadaKonrad Darocha, Natalia Kujawa, Artur Pontek, Tomasz Borkowski, Dorota Stalińska, Piotr Garlicki, Sonia Bohosiewicz, Anna Ołdak, Łukasz Mąka, Sebastian Perdek, Matylda Łonicka