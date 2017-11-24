Coco

W barwnej, zabawnej i pełnej przygód opowieści Pixara, utalentowany młody muzyk o imieniu Miguel (głos Michała Rosińskiego), wyrusza na niezwykłą wyprawę do magicznej krainy swoich przodków. Tam, urokliwy spryciarz Hector (Maciej Stuhr), niespodziewanie zostaje jego przyjacielem i pomaga mu rozwikłać rodzinną tajemnicę.