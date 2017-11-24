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Coco

1 godz. 46min

24 listopada 2017

Animowane, Rodzina, Fantasy, Musical

W barwnej, zabawnej i pełnej przygód opowieści Pixara, utalentowany młody muzyk o imieniu Miguel (głos Michała Rosińskiego), wyrusza na niezwykłą wyprawę do magicznej krainy swoich przodków. Tam, urokliwy spryciarz Hector (Maciej Stuhr), niespodziewanie zostaje jego przyjacielem i pomaga mu rozwikłać rodzinną tajemnicę.

Ocena:
Czas trwania: 1 godz. 46min
Data premiery: 24 listopada 2017

  • Reżyseria

    Lee Unkrich

  • Scenariusz

    Adrian Molina, Matthew Aldrich

  • Produkcja

    Darla K. Anderson

  • Obsada

    Michał Rosiński, Bartosz Opania, Ewa Szykulska, Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renée Victor, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza, Herbert Siguenza, Gabriel Iglesias

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