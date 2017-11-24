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Coco
W barwnej, zabawnej i pełnej przygód opowieści Pixara, utalentowany młody muzyk o imieniu Miguel (głos Michała Rosińskiego), wyrusza na niezwykłą wyprawę do magicznej krainy swoich przodków. Tam, urokliwy spryciarz Hector (Maciej Stuhr), niespodziewanie zostaje jego przyjacielem i pomaga mu rozwikłać rodzinną tajemnicę.
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ReżyseriaLee Unkrich
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ScenariuszAdrian Molina, Matthew Aldrich
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ProdukcjaDarla K. Anderson
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ObsadaMichał Rosiński, Bartosz Opania, Ewa Szykulska, Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach, Renée Victor, Jaime Camil, Alfonso Arau, Herbert Siguenza, Herbert Siguenza, Gabriel Iglesias