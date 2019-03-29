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Dumbo (2019)

II

1 godz. 52min

29 marca 2019

Przygodowe, Rodzina, Fantasy

Wytwórnia Disney i reżyser-wizjoner Tim Burton przedstawiają klasyczną przygodę w nowej, aktorskiej odsłonie. Nowy Dumbo rozwija tematy z pierwowzoru: odmienność jest zaletą, rodzina jest najważniejsza, a marzenia dodają skrzydeł. Dyrektor cyrku Max Medici (Danny DeVito) zatrudnia byłego gwiazdora Holta Farriera (Colin Farrell) i jego dzieci do opieki nad słoniątkiem, które z racji ogromnych uszu jest pośmiewiskiem całego podupadłego cyrku. Jednak gdy okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk odnosi oszałamiający sukces, przyciągając sprytnego przedsiębiorcę, V. A. Vandevere'a (Michael Keaton). Ten postanawia uczynić ze słonika główną atrakcję swojego nowego, gigantycznego lunaparku, Dreamlandu. Dumbo wzbija się w niebo w towarzystwie czarującej akrobatki Colette Marchant (Eva Green), jednak Holt odkrywa, że pod błyszczącą otoczką, Dreamland skrywa niejeden mroczny sekret.

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 52min
Data premiery: 29 marca 2019

  • Reżyseria

    Tim Burton

  • Scenariusz

    Ehren Kruger

  • Produkcja

    Justin Springer, Ehren Kruger, Katterli Frauenfelder, Derek Frey

  • Obsada

    Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Nico Parker, Finley Hobbins, Roshan Seth, Lars Eidinger, DeObia Oparei

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