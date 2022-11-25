Dziwny świat

Komedia przygodowa „Dziwny świat” produkcji Walt Disney Animation Studios przedstawia trzy pokolenia legendarnego klanu Klanów, które wspólnie próbują odkryć niezbadane i niebezpieczne tereny dziwnego świata. W filmie usłyszymy Jake’a Gyllenhaala w roli Oskarda Klana, rodzinnego mężczyzny, który zupełnie nie pasuje do tak nieprzewidywalnej misji, a także Dennisa Quaida jako ojca Oskarda, Jaegera Klana, przerysowanego podróżnika i odkrywcę. Szesnastoletniemu synowi Oskarda, Florianowi, głosu użycza Jaboukie Young-White. W podróż chłopak załapuje się na gapę, szukając przygody życia. Gabrielle Union podkłada głos Meridian Klan, doskonałej pilotce i towarzyszce Oskarda. Lucy Liu w roli Callisto Mal, nieustraszonej przywódczyni Avalonii, która stoi na czele wyprawy do dziwnego świata. „Dziwny świat” został wyreżyserowany przez Dona Halla, współreżyserem i scenarzystą jest Qui Nguyen, a producentem Roy Conli.