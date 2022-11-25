* Obowiązują Warunki użytkowania

Dziwny świat

II

1 godz. 47min

25 listopada 2022

Sensacyjno - przygodowe, Animowane, Rodzina, Fantasy, Sci-fi

Komedia przygodowa „Dziwny świat” produkcji Walt Disney Animation Studios przedstawia trzy pokolenia legendarnego klanu Klanów, które wspólnie próbują odkryć niezbadane i niebezpieczne tereny dziwnego świata. W filmie usłyszymy Jake’a Gyllenhaala w roli Oskarda Klana, rodzinnego mężczyzny, który zupełnie nie pasuje do tak nieprzewidywalnej misji, a także Dennisa Quaida jako ojca Oskarda, Jaegera Klana, przerysowanego podróżnika i odkrywcę. Szesnastoletniemu synowi Oskarda, Florianowi, głosu użycza Jaboukie Young-White. W podróż chłopak załapuje się na gapę, szukając przygody życia. Gabrielle Union podkłada głos Meridian Klan, doskonałej pilotce i towarzyszce Oskarda. Lucy Liu w roli Callisto Mal, nieustraszonej przywódczyni Avalonii, która stoi na czele wyprawy do dziwnego świata. „Dziwny świat” został wyreżyserowany przez Dona Halla, współreżyserem i scenarzystą jest Qui Nguyen, a producentem Roy Conli.

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 47min
Data premiery: 25 listopada 2022

  • Reżyseria

    Don Hall, Qui Nguyen

  • Scenariusz

    Qui Nguyen

  • Produkcja

    Roy Conli

  • Obsada

    Michał Czernecki, Szymon Kuśmider, Monika Węgiel, Ewa Konstancja Bułhak

Filmy

Więcej filmów

Śledź profile Disneya na:

Facebook
Instagram
X.com
Pinterest
Youtube