Kraina Lodu 2

Czemu Elsa od urodzenia obdarzona jest magiczną mocą? Prawda o przeszłości czeka na odkrycie, czas więc wyruszyć w nieznane - ku zaczarowanym lasom i mrocznym morzom poza granicami Arendelle. Tajemnica pociąga Elsę, ale może być zagrożeniem dla królestwa. Wraz z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem, wyrusza więc w niebezpieczną choć fascynującą podróż w nieznane. W „Krainie lodu” Elsa obawiała się, że ma zbyt wiele mocy. W „Krainie lodu 2” ma wątpliwości, czy aby ma jej dosyć.