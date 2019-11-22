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Kraina Lodu 2

1 godz. 44min

22 listopada 2019

Sensacyjno - przygodowe, Animowane, Rodzina, Fantasy, Musical

Czemu Elsa od urodzenia obdarzona jest magiczną mocą? Prawda o przeszłości czeka na odkrycie, czas więc wyruszyć w nieznane - ku zaczarowanym lasom i mrocznym morzom poza granicami Arendelle. Tajemnica pociąga Elsę, ale może być zagrożeniem dla królestwa. Wraz z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem, wyrusza więc w niebezpieczną choć fascynującą podróż w nieznane. W „Krainie lodu” Elsa obawiała się, że ma zbyt wiele mocy. W „Krainie lodu 2” ma wątpliwości, czy aby ma jej dosyć.

Ocena:
Czas trwania: 1 godz. 44min
Data premiery: 22 listopada 2019

  • Reżyseria

    Chris Buck, Jennifer Lee

  • Scenariusz

    Jennifer Lee

  • Produkcja

    Peter Del Vecho

  • Obsada

    Anna Cieślak, Lidia Sadowa, Czesław Mozil, Paweł Ciołkosz, Marcin Przybylski, Agnieszka Przekupień, Arkadiusz Janiczek, Marzena Trybała, Mateusz Dopieralski, Ewa Kłosowicz, Andrzej Seweryn, Janusz R. Nowicki, Wojciech Paszkowski, Katarzyna Mogielnicka, Janina Dowbor, AURORA, Bożena Furczyk, Magdalena Herman-Urbańska, Krzysztof Dracz, Grzegorz Kwiecień

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