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Kraina Lodu 2
Czemu Elsa od urodzenia obdarzona jest magiczną mocą? Prawda o przeszłości czeka na odkrycie, czas więc wyruszyć w nieznane - ku zaczarowanym lasom i mrocznym morzom poza granicami Arendelle. Tajemnica pociąga Elsę, ale może być zagrożeniem dla królestwa. Wraz z Anną, Kristoffem, Olafem i Svenem, wyrusza więc w niebezpieczną choć fascynującą podróż w nieznane. W „Krainie lodu” Elsa obawiała się, że ma zbyt wiele mocy. W „Krainie lodu 2” ma wątpliwości, czy aby ma jej dosyć.
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ReżyseriaChris Buck, Jennifer Lee
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ScenariuszJennifer Lee
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ProdukcjaPeter Del Vecho
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ObsadaAnna Cieślak, Lidia Sadowa, Czesław Mozil, Paweł Ciołkosz, Marcin Przybylski, Agnieszka Przekupień, Arkadiusz Janiczek, Marzena Trybała, Mateusz Dopieralski, Ewa Kłosowicz, Andrzej Seweryn, Janusz R. Nowicki, Wojciech Paszkowski, Katarzyna Mogielnicka, Janina Dowbor, AURORA, Bożena Furczyk, Magdalena Herman-Urbańska, Krzysztof Dracz, Grzegorz Kwiecień