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Król Lew (2019)

1 godz. 58min

19 lipca 2019

Sensacyjne, Przygodowe, Dorastanie, Dramat, Rodzina, Film aktorski, Musical

Film wytwórni Disneya „Król Lew”, w reżyserii Jona Favreau, zabiera nas na afrykańską sawannę, gdzie rodzi się przyszły król. Simba podziwia swojego ojca, króla Mufasę i wie, że pewnego dnia to on obejmie tron. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się z narodzin lwiątka. Skaza, brat Mufasy i dotychczasowy następca tronu, ma własne plany. Zdrada, podstęp i bitwa o Lwią Skałę prowadzą do tragedii, wskutek której Simba udaje się na wygnanie. Simba dorasta, a następnie powraca z dwójką nowopoznanych przyjaciół, aby zająć należne mu miejsce. W filmie Disneya „Król Lew” zostały wykorzystane nowatorskie techniki, dzięki którym ulubieni bohaterowie przedstawieni są tak realistycznie, jak nigdy dotąd.

Ocena:
Czas trwania: 1 godz. 58min
Data premiery: 19 lipca 2019

  • Reżyseria

    Jon Favreau

  • Scenariusz

    Jeff Nathanson

  • Produkcja

    Jon Favreau, Jeffrey Silver, Karen Gilchrist

  • Obsada

    Artur Żmijewski, Michał Piela, Adam Woronowicz, Paweł Szymański, Pola Piłat

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