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Mała syrenka (2023)
Aktorska wersja kultowego, animowanego musicalu o młodej, odważnej syrence. Ariel podąża za głosem serca i zawiera z podstępną morską wiedźmą pakt, dzięki któremu będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka. Ostrzeżenie: W filmie znajdują się sceny z efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskomfort u widzów wrażliwych na światło.
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ReżyseriaRob Marshall
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ProdukcjaMarc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca, Rob Marshall
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ObsadaHalle Bailey, Daveed Diggs, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Noma Dumezweni, Art Malik