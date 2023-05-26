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Mała syrenka (2023)

II

2 godz. 15min

26 maja 2023

Fantasy, Dzieci, Film aktorski, Musical, Romans

Aktorska wersja kultowego, animowanego musicalu o młodej, odważnej syrence. Ariel podąża za głosem serca i zawiera z podstępną morską wiedźmą pakt, dzięki któremu będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka. Ostrzeżenie: W filmie znajdują się sceny z efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskomfort u widzów wrażliwych na światło.

Ocena: II
Czas trwania: 2 godz. 15min
Data premiery: 26 maja 2023

  • Reżyseria

    Rob Marshall

  • Produkcja

    Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca, Rob Marshall

  • Obsada

    Halle Bailey, Daveed Diggs, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Javier Bardem, Melissa McCarthy, Noma Dumezweni, Art Malik

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