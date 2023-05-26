Mała syrenka (2023)

Aktorska wersja kultowego, animowanego musicalu o młodej, odważnej syrence. Ariel podąża za głosem serca i zawiera z podstępną morską wiedźmą pakt, dzięki któremu będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka. Ostrzeżenie: W filmie znajdują się sceny z efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskomfort u widzów wrażliwych na światło.