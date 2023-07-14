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Między nami żywiołami

II

1 godz. 43min

14 lipca 2023

Animowane, Komedia, Fantasy, Familijne

"Między nami żywiołami" Disneya i Pixara to nowy pełnometrażowy film opowiadający o Mieście Żywiołów, gdzie mieszkają obok siebie przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Poznajemy Iskrę - twardą, wygadaną i wybuchową dziewczynę, która zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem. Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie. Reżyser: Peter Sohn ("Dobry dinozaur", "Zaburzenie częściowe"), producentka Denise Ream ("Dobry dinozaur", "Auta 2")

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 43min
Data premiery: 14 lipca 2023

  • Reżyseria

    Peter Sohn

  • Produkcja

    Denise Ream

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