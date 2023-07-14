Między nami żywiołami

"Między nami żywiołami" Disneya i Pixara to nowy pełnometrażowy film opowiadający o Mieście Żywiołów, gdzie mieszkają obok siebie przedstawiciele czterech nacji - Ognia, Wody, Ziemi i Powietrza. Poznajemy Iskrę - twardą, wygadaną i wybuchową dziewczynę, która zaprzyjaźnia się z pogodnym, choć nieco ciapowatym i łzawym Wodkiem. Nowa znajomość zmusza ją do zrewidowania poglądów na życie. Reżyser: Peter Sohn ("Dobry dinozaur", "Zaburzenie częściowe"), producentka Denise Ream ("Dobry dinozaur", "Auta 2")