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Naprzód
W filmie wytwórni Disney Pixar „Naprzód”, dwaj nastoletni bracia, Janko i Bogdan Mrygaczowie, mają niespodziewaną możliwość, by spędzić jeden dzień ze swoim zmarłym tatą i wyruszają w niezwykłą podróż furgonetką Bogdana, Gwendoliną. Jak w każdej wspaniałej, magicznej przygodzie, czeka ich droga pełna zaszyfrowanych map, nieprzewidzianych przeszkód i niewyobrażalnych odkryć. Gdy nieustraszona mama chłopców, Jagoda, odkrywa, że synowie zniknęli, sprzymierza się z dawną wojowniczką, będącą połączeniem lwa, nietoperza i skorpiona, Mantykorą i wyrusza na poszukiwanie chłopców. Mimo ciążącej nad nimi klątwy, ten jedyny, magiczny dzień może przynieść im więcej, niż mogliby sobie wymarzyć.
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ReżyseriaDan Scanlon
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ScenariuszDan Scanlon, Jason Headley, Keith Bunin
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ProdukcjaKori Rae
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ObsadaJakub Gawlik, Paweł Małaszyński, Aneta Todorczuk, Edyta Olszówka, Michał Piela, Grzegorz Damięcki, Katarzyna Dąbrowska, Marta Ścisłowicz, Anna Gorajska, Agnieszka Matysiak, Wojciech Brzeziński, Kamil Pruban, Marta Wągrocka, Katarzyna Ciecierska, Agata Darnowska, Marta Dobecka, Bożena Furczyk, Karolina Gibowska, Julia Kołakowska-Bytner, Aleksandra Kowalicka