Naprzód

W filmie wytwórni Disney Pixar „Naprzód”, dwaj nastoletni bracia, Janko i Bogdan Mrygaczowie, mają niespodziewaną możliwość, by spędzić jeden dzień ze swoim zmarłym tatą i wyruszają w niezwykłą podróż furgonetką Bogdana, Gwendoliną. Jak w każdej wspaniałej, magicznej przygodzie, czeka ich droga pełna zaszyfrowanych map, nieprzewidzianych przeszkód i niewyobrażalnych odkryć. Gdy nieustraszona mama chłopców, Jagoda, odkrywa, że synowie zniknęli, sprzymierza się z dawną wojowniczką, będącą połączeniem lwa, nietoperza i skorpiona, Mantykorą i wyrusza na poszukiwanie chłopców. Mimo ciążącej nad nimi klątwy, ten jedyny, magiczny dzień może przynieść im więcej, niż mogliby sobie wymarzyć.