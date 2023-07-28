Nawiedzony dwór

Reżyserem „Nawiedzonego dworu” jest Justin Simien, a w rolach głównych pojawia się plejada gwiazd: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Dan Levy oraz Jamie Lee Curtis, a także Jared Leto jako Hatbox Ghost. Inspiracją dla twórców była klasyczna atrakcja z parków rozrywki. Film opowiada historię matki i syna, którzy zatrudniają grupę przypadkowych pseudoekspertów od sił nadprzyrodzonych, by uwolnić swój dom od nieproszonych gości z zaświatów. Producentami byli Dan Lin i Jonathan Eirich, a producentami wykonawczymi Nick Reynolds i Tom Peitzman.