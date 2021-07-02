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Raya i ostatni smok
Nowy film Walt Disney Animation Studios – „Raya i ostatni smok” zabiera nas w podróż do mitycznej Kumandry, krainy, w której kiedyś, dawno, żyli obok siebie ludzie i smoki. Później, gdy światu zaczęła grozić zagłada, smoki poświęciły się dla ratowania ludzi. Po 500 latach te same złe moce powracają. Chcąc ocalić swój kraj i pogodzić zwaśnione ludy Kumandry, dzielna księżniczka Raya rusza na poszukiwanie ostatniego, legendarnego smoka. Po drodze dowie się, że aby uratować świat, nie wystarczy mieć smoka – potrzebne są też wzajemne zaufanie i współpraca. Filmowej Rayi, mądrej wojowniczce, głosu użyczyła Barbara Gąsienica-Giewont, a w magiczną, lecz cierpiącą na brak wiary w siebie smoczycę Sisu wcieliła się Katarzyna Dąbrowska. Na swojej drodze Raya spotka też 10-letniego ulicznika Bouna, straszliwego wojownika Tonga oraz Noi - niemowlę-złodziejkę i jej bandę ongisów.
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ReżyseriaDon Hall, Carlos López Estrada
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ScenariuszQui Nguyen, Adele Lim
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ProdukcjaOsnat Shurer, Peter Del Vecho
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ObsadaBarbara Gasienica Giewont, Katarzyna Dąbrowska, Jakub Strach, Agata Bieńkowska, Przemysław Sadowski, Jakub Wieczorek, Adrianna Biezan, Beata Scibakowna, Matylda Łonicka, Elżbieta Gaertner, Bruno Magne, Mateusz Weber, Karolina Kalina Bulcewicz, Ewa Prus, Przemysław Glapiński, Szymon Roszak, Anna Wodzyńska, Krzysztof Plewako-Szczerbiński, Jan Aleksandrowicz-Krasko, Julia Chatys