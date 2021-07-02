Raya i ostatni smok

Nowy film Walt Disney Animation Studios – „Raya i ostatni smok” zabiera nas w podróż do mitycznej Kumandry, krainy, w której kiedyś, dawno, żyli obok siebie ludzie i smoki. Później, gdy światu zaczęła grozić zagłada, smoki poświęciły się dla ratowania ludzi. Po 500 latach te same złe moce powracają. Chcąc ocalić swój kraj i pogodzić zwaśnione ludy Kumandry, dzielna księżniczka Raya rusza na poszukiwanie ostatniego, legendarnego smoka. Po drodze dowie się, że aby uratować świat, nie wystarczy mieć smoka – potrzebne są też wzajemne zaufanie i współpraca. Filmowej Rayi, mądrej wojowniczce, głosu użyczyła Barbara Gąsienica-Giewont, a w magiczną, lecz cierpiącą na brak wiary w siebie smoczycę Sisu wcieliła się Katarzyna Dąbrowska. Na swojej drodze Raya spotka też 10-letniego ulicznika Bouna, straszliwego wojownika Tonga oraz Noi - niemowlę-złodziejkę i jej bandę ongisów.