Ron Usterka

I

1 godz. 46min

22 października 2021

Animowane, Komedia

Ron Usterka to wyprodukowana przez 20th Century Studios i Locksmith Animation historia Barneya - wycofanego społecznie ucznia gimnazjumi i Rona - nowego chodząco-gadającego, połączonego z siecią robota, który ma być dla chłopca „najlepszym kumplem bez pudła". W czasach fascynacji mediami społecznościowymi komiczna awaryjność Rona daje początek pełnej przygód akcji, w której Barney i jego robot odkrywają cudowną wielowymiarowość prawdziwej przyjaźni.

Ocena: I
Czas trwania: 1 godz. 46min
Data premiery: 22 października 2021

  • Reżyseria

    Sarah Smith, Jean-Philippe Vine

  • Scenariusz

    Peter Baynham, Sarah Smith

  • Produkcja

    Julie Lockhart, Lara Breay

  • Obsada

    Jakub Strach, Małgorzata Rożniatowska, Waldemar Barwiński, Daria Domitrz, Przemysław Glapiński, Jakub Jóźwik, Grzegorz Kwiecień, Marcin Franc

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