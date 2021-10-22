Ron Usterka

Ron Usterka to wyprodukowana przez 20th Century Studios i Locksmith Animation historia Barneya - wycofanego społecznie ucznia gimnazjumi i Rona - nowego chodząco-gadającego, połączonego z siecią robota, który ma być dla chłopca „najlepszym kumplem bez pudła". W czasach fascynacji mediami społecznościowymi komiczna awaryjność Rona daje początek pełnej przygód akcji, w której Barney i jego robot odkrywają cudowną wielowymiarowość prawdziwej przyjaźni.