To nie wypanda

Film Disneya i Pixara „To nie wypanda” przedstawia Mei Lee, pewną siebie, zwariowaną trzynastolatkę rozdartą pomiędzy byciem posłuszną córką swojej matki a swoim burzliwym dojrzewaniem. Jej opiekuńcza, a nawet nieco natrętna matka, Ming, jest zawsze u boku córki – co niezmiernie przeszkadza nastolatce. Jakby mało miała ciągłych zmian zainteresowań, zmian w swoich związkach i we własnym ciele! Gdy tylko Mei za bardzo się ekscytuje (czyli praktycznie ZAWSZE), przeistacza się w gigantyczną czerwoną pandę! Reżyserem filmu jest laureatka Nagrody Akademii® Domee Shi (za krótkometrażowy film Pixara „Bao”), a za produkcję odpowiada Lindsey Collins. W filmie znajdują się sceny z dynamicznymi efektami świetlnymi, które mogą powodować dyskomfort u widzów wrażliwych na światło i wpływać na osoby z epilepsją fotogenną.