Życzenie

„Życzenie” - animowana komedia muzyczna od Walt Disney Animation Studios zaprasza widzów do magicznego królestwa Rosas, którego władca posiada moc spełniania życzeń. Młoda dziewczyna Asha wypowiada życzenie tak potężne, że odpowiada na nie kosmiczna siła – gwiazdka o ogromnej mocy. Asha, jej wierny towarzysz koziołek Valentino i gwiazdka wspólnie stawiają czoła najgroźniejszemu wrogowi – władcy Rosas królowi Magnifiko. Czy ocalą swoją społeczność i udowodnią, że kiedy wola jednego odważnego człowieka łączy się z magią gwiazd mogą wydarzyć się cudowne rzeczy?