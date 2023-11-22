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Życzenie

II

1 godz. 35min

22 listopada 2023

Sensacyjno - przygodowe, Animowane, Fantasy, Familijne

„Życzenie” - animowana komedia muzyczna od Walt Disney Animation Studios zaprasza widzów do magicznego królestwa Rosas, którego władca posiada moc spełniania życzeń. Młoda dziewczyna Asha wypowiada życzenie tak potężne, że odpowiada na nie kosmiczna siła – gwiazdka o ogromnej mocy. Asha, jej wierny towarzysz koziołek Valentino i gwiazdka wspólnie stawiają czoła najgroźniejszemu wrogowi – władcy Rosas królowi Magnifiko. Czy ocalą swoją społeczność i udowodnią, że kiedy wola jednego odważnego człowieka łączy się z magią gwiazd mogą wydarzyć się cudowne rzeczy?

Ocena: II
Czas trwania: 1 godz. 35min
Data premiery: 22 listopada 2023

  • Reżyseria

    Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

  • Scenariusz

    Jennifer Lee, Allison Moore

  • Produkcja

    Juan Pablo Reyes, Peter Del Vecho

  • Obsada

    Urszula Rossowska, Grzegorz Małecki, Arkadiusz Jakubik

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