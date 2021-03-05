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Co w duszy gra
Co sprawia, że ty to jesteś TY? Zapraszamy na premierę nowego filmu Pixar Animation Studios „Co w duszy gra”. Joe Gardner, nauczyciel muzyki w szkole, dostaje życiową szansę, aby zagrać w najlepszym jazzowym klubie w mieście. Ale jeden nieostrożny krok sprawia, że prosto z nowojorskiej ulicy dostaje się w Przedświaty - niezwykłe miejsce, gdzie nowe dusze, zanim zejdą na Ziemię, otrzymują osobowość, dziwactwa i pasje. Zdeterminowany, żeby odzyskać swoje życie, Joe zaprzyjaźnia się z młodą duszą – 22, która nie rozumie, dlaczego doświadczenie bycia człowiekiem jest aż tak pociągające. Podczas gdy Joe stara się przekonać 22, że życie jest wspaniałe, sam znajduje odpowiedzi na najważniejsze pytania.
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ReżyseriaPete Docter
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ScenariuszPete Docter, Mike Jones, Kemp Powers
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ProdukcjaDana Murray
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ObsadaTomasz Kot, Joanna Koroniewska, Paweł Domagała, Anna Ułas, Kinga Ilgner, Krzysztof Dracz, Olga Sawicka, Igor Kwiatkowski, Robert Amirian, Danuta Błażejczyk, Blanka Kot, Anna Korcz, Krzysztof Zalewski, Miriam Aleksandrowicz, Jacek Fedorowicz, Ewa Konstancja Bułhak, Marta Markowicz, Jakub Szydłowski, Agata Pruchniewska, Dominika Łakomska, Elżbieta Gaertner, Anna Sroka-Hryń, Wiktoria Gorodeckaja, Laura Breszka, Dariusz Odija, Wojciech Mann, Hieronim Wrona, Piotr „Kędzior“ Kędzierski, Marek Niedźwiecki, Krzysztof „Jankes“ Jankowski