Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Harrison Ford powraca do kultowej roli nieustraszonego archeologa w piątej części słynnej serii przygodowej. U jego boku występują: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Ból i blask"), John Rhys-Davies ("Poszukiwacze zaginionej Arki"), Shaunette Renee Wilson ("Czarna Pantera"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Jurassic World: Upadłe królestwo"), Boyd Holbrook ("Logan"), Oliver Richters ("Czarna Wdowa"), Ethann Isidore ("Śmiertelni") i Mads Mikkelsen ("Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"). Film wyreżyserował James Mangold ("Le Mans '66", "Logan"), za produkcję odpowiadają Kathleen Kennedy, Frank Marshall i Simon Emanuel, producentami wykonawczymi są zaś Steven Spielberg i George Lucas. John Williams, który komponował muzykę do wszystkich przygód Indy'ego począwszy od "Poszukiwaczy zaginionej Arki" w 1981 r., raz jeszcze napisze utwory do filmu.