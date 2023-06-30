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Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

III

2 godz. 34min

30 czerwca 2023

Sensacyjne, Przygodowe, Sci-fi

Harrison Ford powraca do kultowej roli nieustraszonego archeologa w piątej części słynnej serii przygodowej. U jego boku występują: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Ból i blask"), John Rhys-Davies ("Poszukiwacze zaginionej Arki"), Shaunette Renee Wilson ("Czarna Pantera"), Thomas Kretschmann ("Das Boot"), Toby Jones ("Jurassic World: Upadłe królestwo"), Boyd Holbrook ("Logan"), Oliver Richters ("Czarna Wdowa"), Ethann Isidore ("Śmiertelni") i Mads Mikkelsen ("Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a"). Film wyreżyserował James Mangold ("Le Mans '66", "Logan"), za produkcję odpowiadają Kathleen Kennedy, Frank Marshall i Simon Emanuel, producentami wykonawczymi są zaś Steven Spielberg i George Lucas. John Williams, który komponował muzykę do wszystkich przygód Indy'ego począwszy od "Poszukiwaczy zaginionej Arki" w 1981 r., raz jeszcze napisze utwory do filmu.

Ocena: III
Czas trwania: 2 godz. 34min
Data premiery: 30 czerwca 2023

  • Reżyseria

    James Mangold

  • Produkcja

    Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Simon Emanuel

  • Obsada

    Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Mads Mikkelsen, Shaunette Renée Wilson, Ethann Isidore, Thomas Kretschmann, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters

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