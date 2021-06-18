Luca

„Luca” to film studia Disney oraz Pixar, którego akcja dzieje się w nadmorskiej miejscowości na Riwierze Włoskiej. Opowiada historię dorastania młodego chłopca, który przeżywa niezapomniane lato pełne lodów, makaronu i niezliczonych wycieczek. Luce (głos Jacoba Tremblaya) towarzyszy nowy przyjaciel Alberto (głos Jacka Dylana Grazera), lecz ich beztroska zagrożona jest głęboko skrywaną tajemnicą: obaj chłopcy są morskimi potworami z innego, podwodnego świata. Reżyserem filmu jest nominowany do Oscara Enrico Casarosa („La Luna”), a producentką Andrea Warren („Lawa”, „Auta 3”).