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Luca

I

1 godz. 35min

18 czerwca 2021

Sensacyjne, Przygodowe, Animowane, Komedia

„Luca” to film studia Disney oraz Pixar, którego akcja dzieje się w nadmorskiej miejscowości na Riwierze Włoskiej. Opowiada historię dorastania młodego chłopca, który przeżywa niezapomniane lato pełne lodów, makaronu i niezliczonych wycieczek. Luce (głos Jacoba Tremblaya) towarzyszy nowy przyjaciel Alberto (głos Jacka Dylana Grazera), lecz ich beztroska zagrożona jest głęboko skrywaną tajemnicą: obaj chłopcy są morskimi potworami z innego, podwodnego świata. Reżyserem filmu jest nominowany do Oscara Enrico Casarosa („La Luna”), a producentką Andrea Warren („Lawa”, „Auta 3”).

Ocena: I
Czas trwania: 1 godz. 35min
Data premiery: 18 czerwca 2021

  • Reżyseria

    Enrico Casarosa

  • Produkcja

    Andrea Warren

  • Obsada

    Albert Mois, Karol Kwiatkowski, Alicja Warchocka, Katarzyna Kozak, Artur Dziurman, Wojciech Słupiński

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