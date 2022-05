Nasze magiczne Encanto

„Nasze magiczne Encanto”, nowy film wytwórni Walt Disney Animation Studios, opowiada o niezwykłej rodzinie Madrigalów mieszkającej gdzieś daleko w górach Kolumbii i o jej magicznym domu w tętniącym życiem, cudownym miasteczku Encanto. Magia spowijająca tę okolicę obdarzyła wszystkie dzieci w rodzinie nadprzyrodzonymi darami, od nadludzkiej siły po zdolność leczenia chorób. Wszystkie - poza Mirabel. Mimo to, gdy okazuje się, że czarodziejskim mocom Encanto zagraża niebezpieczeństwo, Mirabel dochodzi do wniosku, że właśnie ona, jedyne zwyczajne dziecko Madrigalów, jest ostatnią nadzieją swej nadzwyczajnej rodziny. Oryginalne piosenki do filmu napisał zdobywca nagród Emmy®, Grammy® oraz Tony®, Lin-Manuel Miranda („Hamilton”, „Vaiana”), reżyserami są Byron Howard („Zwierzogród”, „Zaplątani”, Jared Bush (drugi reżyser „Zwierzogrodu”) oraz Charise Castro Smith (scenarzystka „Śmierci Evy Sofii Valdez”), zaś producentami Clark Spencer i Yvett Merino.