Nasze magiczne Encanto

Film Walt Disney Animation Studios „Nasze magiczne Encanto” opowiada historię nadzwyczajnej rodziny Madrigalów, którzy mieszkają w uroczym miasteczku w górach Kolumbii, w magicznym domu, w cudownym miejscu, które nazywa się Encanto. Dzięki magii Encanto, każde dziecko w rodzinie zostało obdarzone unikalnym darem, od super siły, po moc uzdrawiania. Każde dziecko, oprócz Mirabel. Kiedy dziewczyna odkrywa, że magia otaczająca Encanto jest zagrożona, dochodzi do wniosku, że może być jedyną nadzieją swojej rodziny. W filmie usłyszymy piosenki napisane przez zdobywcę nagród Emmy®, GRAMMY® i Tony®, Lin-Manuela Mirandę („Hamilton”, „Vaiana: skarb oceanu”), reżyserami filmu są Byron Howard („Zwierzogród”, „Zaplątani”) oraz Jared Bush (współreżyser „Zwierzogrodu”), współreżyserką Charise Castro Smith (scenarzystka „The Death of Eva Sofia Valdez”), zaś producentami Clark Spencer i Yvett Merino.