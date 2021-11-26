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Nasze magiczne Encanto

I

1 godz. 42min

26 listopada 2021

Przygodowe, Animowane, Fantasy, Familijne, Musical

Film Walt Disney Animation Studios „Nasze magiczne Encanto” opowiada historię nadzwyczajnej rodziny Madrigalów, którzy mieszkają w uroczym miasteczku w górach Kolumbii, w magicznym domu, w cudownym miejscu, które nazywa się Encanto. Dzięki magii Encanto, każde dziecko w rodzinie zostało obdarzone unikalnym darem, od super siły, po moc uzdrawiania. Każde dziecko, oprócz Mirabel. Kiedy dziewczyna odkrywa, że magia otaczająca Encanto jest zagrożona, dochodzi do wniosku, że może być jedyną nadzieją swojej rodziny. W filmie usłyszymy piosenki napisane przez zdobywcę nagród Emmy®, GRAMMY® i Tony®, Lin-Manuela Mirandę („Hamilton”, „Vaiana: skarb oceanu”), reżyserami filmu są Byron Howard („Zwierzogród”, „Zaplątani”) oraz Jared Bush (współreżyser „Zwierzogrodu”), współreżyserką Charise Castro Smith (scenarzystka „The Death of Eva Sofia Valdez”), zaś producentami Clark Spencer i Yvett Merino.

Ocena: I
Czas trwania: 1 godz. 42min
Data premiery: 26 listopada 2021

  • Reżyseria

    Jared Bush, Byron Howard

  • Scenariusz

    Charise Castro Smith, Jared Bush

  • Produkcja

    Yvett Merino, Clark Spencer

  • Obsada

    Ada Szczepaniak, Krystyna Tkacz, Cezary Pazura, Damian Ukeje, Anna Szymańczyk, Ewa Konstancja Bułhak, Anna Serafińska, Natalia Piotrowska - Paciorek, Przemysław Glapiński, Antoni Scardina, Kamil Michniewicz, Monika Borzym

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